Son dakika: Galatasaray'dan flaş transfer paylaşımı... Etebo biletini aldı geliyor!
Son dakika haberi... Hareketli saatlerin yaşandığı Galatasaray'da transfer ateşi yandı! Sarı-kırmızılılar, resmi mobil uygulamasından yeni transferin İstanbul'a gelmek üzere yola çıktığına dair bir paylaşımda bulundu. Bu ismin Oghenekaro Etebo olduğu öğrenildi.
Galatasaray, resmi mobil uygulamasından yeni transferin yolda olduğuna dair bir paylaşımda bulundu.
Söz konusu paylaşımda yeni transfere ilk olarak Türkçe "Merhaba" yazan Galatasaray whatsapp hesabı, daha sonra İngilizce olarak, "Biniş kartını aldın mı?" sorusunu yöneltiyor. Yeni transfer bu soruya, "Evet" yanıtını verirken, Cimbom futbolcudan biniş kartının fotoğrafını istiyor. Futbolcunun fotoğrafı atmasının ardından ise Galatasaray hesabı, "Muhteşem! Seni İstanbul'a bekliyoruz" yazarak yeni transferin yolda olduğunu belirtiyor.
ETEBO YOLA ÇIKTI!
Bu paylaşım taraftarlarda büyük heyecan yaratırken, yeni transferin kimliği de belli oldu. TRT Spor'un haberine göre Galatasaray'ın mobil uygulamadan paylaştığı yeni transferin Etebo olduğu belirtildi. Stoke City'den satın alma opsiyonuyla kiralanacağı belirtilen Nijeryalı oyuncunun, İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
- 07.09.2020
- Güncelleme: 07.09.2020 14:44
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Galatasaray'dan flaş transfer paylaşımı... Etebo biletini aldı geliyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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