Son dakika: Galatasaray'dan flaş transfer paylaşımı... Etebo biletini aldı geliyor! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray G.Saray'dan flaş transfer paylaşımı... Biletini aldı geliyor!

Son dakika: 'dan flaş paylaşımı... Etebo biletini aldı geliyor!

Son dakika: Galatasaray'dan flaş transfer paylaşımı... Etebo biletini aldı geliyor!

Son dakika haberi... Hareketli saatlerin yaşandığı 'da ateşi yandı! Sarı-kırmızılılar, resmi yeni transferin 'a gelmek üzere yola çıktığına dair bir paylaşımda bulundu. Bu ismin Oghenekaro Etebo olduğu öğrenildi.

, resmi yeni transferin yolda olduğuna dair bir paylaşımda bulundu.

Söz konusu paylaşımda yeni transfere ilk olarak Türkçe "Merhaba" yazan Galatasaray whatsapp hesabı, daha sonra İngilizce olarak, "Biniş kartını aldın mı?" sorusunu yöneltiyor. Yeni bu soruya, "Evet" yanıtını verirken, Cimbom futbolcudan biniş kartının fotoğrafını istiyor. Futbolcunun fotoğrafı atmasının ardından ise Galatasaray hesabı, "Muhteşem! Seni 'a bekliyoruz" yazarak yeni transferin yolda olduğunu belirtiyor.

ETEBO YOLA ÇIKTI!
Bu paylaşım taraftarlarda büyük heyecan yaratırken, yeni transferin kimliği de belli oldu. Spor'un haberine göre Galatasaray'ın mobil uygulamadan paylaştığı yeni transferin Etebo olduğu belirtildi. 'den satın alma opsiyonuyla kiralanacağı belirtilen Nijeryalı oyuncunun, İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

  1. 07.09.2020
  2. Güncelleme: 07.09.2020 14:44
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