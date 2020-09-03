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03 Eylül 2020, Perşembe
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Son keşif Assunçao

Son keşif Assunçao

'ın scout ekibinin son keşfi oldu. Portekiz’in Famalica takımında forma giyen 20 yaşındaki Brezilyalı ön liberonun ismi Fatih Terim’e iletildi.

'ın scout ekibinin son keşfi oldu. Portekiz'in Famalica takımında forma giyen 20 yaşındaki Brezilyalı ön liberonun ismi Fatih Terim'e iletildi. Assunçao için Galatasaray'ın temaslara başladığı bildirildi.
  1. 3.9.2020
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