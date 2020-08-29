Son dakika transfer haberi: Fatih Terim'den Deniz Türüç hamlesi!

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına devam eden Galatasaray flaş bir ismi gündemine aldı. A Spor'un haberine göre sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe forması giyen Deniz Türüç'ü kadrosunda görmek istiyor.

BONSERVİSİNİ AL GEL!

Sarı-kırmızılı yönetimin Deniz Türüç ile yaptığı görüşmede Fenerbahçe'deki bonservisini alması istendi. 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.