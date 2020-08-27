Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Mostafa Mohamed, Fred, Jefferson Lerma...
Transferde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, gelecek sezon 3 kulvarda yarışabilecek genç ve dinamik bir kadro kurmak istiyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Lemina, James Rodriguez, Rakitic gibi yıldızların yer aldığı listedeki isimler ve o isimlerle ilgili son durumlar haberimizde...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.
MOSTAFA MOHAMED
Mısır'ın Zamalek takımında oynayan Mostafa Mohamed ülkesinde Liverpool'un ünlü yıldızı Mohamed Salah ile Trezeguet'den sonraki en önemli yetenek olarak görülüyor. 22 yaşındaki Mısırlı forvet için kulübü Zamalek 3 milyon euro bonservis istedi. Mohamed'in sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde yıllık 800 bin euro kazanacağı öğrenildi.
FRED
Manchester United'da pandamı döneminden sonra formasını kaybeden Fred, sarı-kırmızılıların gündeminde geldi. Terim'in de oyuncunun durumunun araştırılmasını istemesi üzerine operasyon başladı. İngiliz ekibine, satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralama teklifi yapılacağı alınacak cevaba göre arayışların devam edeceği bildirildi
IVAN RAKITIC
Cimbom, İspanya La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen Hırvat futbolcu Ivan Rakitic için devreye girmiş ve menajeri ile görüştüğü iddia edilmişti.Rakitic'in menajeri Arturo Canales, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Transfer operasyonlarıyla ilgili yorum yapamam. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri daha net görürsek ve bazı şeyler olgunlaşırsa konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.
ISMAILA COULIBALY
Sarı-Kırmızılılar'ın anlaşma sağladığı Malili oyuncunun Brugge'e transfer olacağı iddia ediliyor. Belçika basını, Brugge'ün Coulibaly'nin kulübü Sarpsborg ile her konuda anlaştığı ve imza aşamasına gelindiğini yazdı.
OSCAR CABEZAS
Kolombiya basınında El Deportivo'nun haberine göre, son dönemde yapılan görüşmelerin ardından Oscar Cabazes'in Galatasaray'a transferinde anlaşma sağlandı. Yurt içinden de teklifler alan 23 yaşındaki stoperin kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve bu nedenle Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği kaydedildi.
JEFFERSON LERMA
El Espectador gazetesi, Falcao'nun maaşında indirim yaparak Galatasaray'da kaldığnı belirtti. Ayrıca sarı-kırmızılıların, James Rodriguez'i ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Bu yüzden daha önce Premier Lig'de oynamaya devam etmek isteyen Jefferson Lerma'nın da fikrinin değiştiği belirtildi. Kolombiyalı ön liberonun, artık Galatasaray'a sıcak baktığı ama Cimbom'un henüz Bournemouth'u aşamadığı da haberde yer aldı.
BERAT ÖZDEMİR
Orta alan rotasyonuna yerli isimler arayan Galatasaray'ın Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'le ilgilendiği iddia edildi. Genç yıldızın yönetimle görüşmek için İstanbul'a geldiği öne sürüldü.
JAMES RODRIGUEZ
İngiliz basınından Telegraph, James Rodriguez'in Everton ile anlaştığı ve Real Madrid'den bonservisiyle transferinin gerçekleşmek üzere olduğu kaydedildi. Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'e istediği, ardından Bayern Münih'e de aldırdığı Kolombiyalı yıldızın bu kez Everton formasıyla İtalyan hocanın takımında yer alacağı kaydedildi.
LEMINA-SERI
Abdürrahim Albayrak Lemina ve Seri hakkında da açıklamalarda bulundu. Lemina için, "Lemina'nın kulübü bonservisle vermek istiyor ve oyuncu için 8-9 milyon Euro bonservis isteniyor. Bu rakamı ödemek çok zor" ifadelerini kullanan Albayrak, Seri için ise "Bize emek vermiş bir oyuncu, her şey olabilir" dedi...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Mostafa Mohamed, Fred, Jefferson Lerma... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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