Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Fatih Terim taraftarın sevgilisini gözden çıkardı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Fatih Terim taraftarın sevgilisini gözden çıkardı

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Fatih Terim taraftarın sevgilisini gözden çıkardı

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da takımdan gönderilecek isimler de büyük önem taşıyor.Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre kadroyu oluşturan sarı-kırmızılılarda beklenmedik bir isim topun ağzına geldi. Deneyimli teknik adam 6 ismin haricinde taraftarın sevgilisi konumundaki yıldızı gözden çıkardı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 09:30 Güncelleme: 27.08.2020 10:01
Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Fatih Terim taraftarın sevgilisini gözden çıkardı

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

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Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Fatih Terim taraftarın sevgilisini gözden çıkardı

Sarı-kırmızılılar yeni sezonun hazırlıkları Florya'da tüm hızıyla devam ediyor ve teknik direktör Fatih Terim oyuncularının durumunu yakından takip ediyor.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Fatih Terim taraftarın sevgilisini gözden çıkardı

Sarı-kırmızılı takımda yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Fatih Terim taraftarın sevgilisini gözden çıkardı

Galatasaray'da ayrılacaklar listesinde yer alan futbolculara gelecek teklifler bekleniyor.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Fatih Terim taraftarın sevgilisini gözden çıkardı

Sarı-kırmızılılar, geniş kadrosunu koruyup orta sahaya transfer yapmanın planlarını yaparken teknik direktör Fatih Terim yıldız oyuncu için 'gönderilsin' raporu verdi.

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