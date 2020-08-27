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Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Fatih Terim taraftarın sevgilisini gözden çıkardı
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da takımdan gönderilecek isimler de büyük önem taşıyor.Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre kadroyu oluşturan sarı-kırmızılılarda beklenmedik bir isim topun ağzına geldi. Deneyimli teknik adam 6 ismin haricinde taraftarın sevgilisi konumundaki yıldızı gözden çıkardı.
27 Ağustos 2020 Perşembe 09:30
Güncelleme: 27.08.2020 10:01
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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılılar yeni sezonun hazırlıkları Florya'da tüm hızıyla devam ediyor ve teknik direktör Fatih Terim oyuncularının durumunu yakından takip ediyor.
Sarı-kırmızılı takımda yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.
Galatasaray'da ayrılacaklar listesinde yer alan futbolculara gelecek teklifler bekleniyor.
Sarı-kırmızılılar, geniş kadrosunu koruyup orta sahaya transfer yapmanın planlarını yaparken teknik direktör Fatih Terim yıldız oyuncu için 'gönderilsin' raporu verdi.