Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Fatih Terim taraftarın sevgilisini gözden çıkardı

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da takımdan gönderilecek isimler de büyük önem taşıyor.Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre kadroyu oluşturan sarı-kırmızılılarda beklenmedik bir isim topun ağzına geldi. Deneyimli teknik adam 6 ismin haricinde taraftarın sevgilisi konumundaki yıldızı gözden çıkardı.