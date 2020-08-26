Ozornwafor Galatasaray'a döndü! "Başka seçeneğim yoktu" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Ozornwafor 'a döndü! "Başka seçeneğim yoktu"

Ozornwafor Galatasaray'a döndü! "Başka seçeneğim yoktu"

'ın sezon başında ekiplerinden 'dan kadrosuna katıp, Almeria'ya kiraladığı , sarı-kırmızılı takıma dönüyor. Genç defans oyuncusu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın sezon başında 'dan renklerine bağladığı 21 yaşındaki , İspanyol ekibi Almeria'da geçirdiği kiralık sezonun ardından sarı-kırmızılı takıma döndü. Genç defans oyuncusu ülkesinin basınından Brila'ya yaptığı açıklamada, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Ozornwafor, "Speküslasyonlarla ilgili konuşacak olursam, Galatasaray benim kulübüm. Şu an kiralık sözleşmem sona erdi ve ben de bonservisimi elinde bulunduran takıma döndüm. Zaten başka seçeneğim de yoktu" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki stoper, kariyerine 'da başladı. Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'a transfer oldu. Ozornwafor'un sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor. 1.94 cm boyundaki defans oyuncusu, Almeria formasıyla çıktığı 5 maçta 1 gole imzasını attı.

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  1. 26.08.2020
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