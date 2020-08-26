Ozornwafor Galatasaray'a döndü! "Başka seçeneğim yoktu"
Galatasaray'ın sezon başında Nijerya ekiplerinden Enyimba Aba'dan kadrosuna katıp, Almeria'ya kiraladığı Valentine Ozornwafor, sarı-kırmızılı takıma dönüyor. Genç defans oyuncusu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'ın sezon başında Nijerya'dan renklerine bağladığı 21 yaşındaki Valentine Ozornwafor, İspanyol ekibi Almeria'da geçirdiği kiralık sezonun ardından sarı-kırmızılı takıma döndü. Genç defans oyuncusu ülkesinin basınından Brila'ya yaptığı açıklamada, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.
Ozornwafor, "Speküslasyonlarla ilgili konuşacak olursam, Galatasaray benim kulübüm. Şu an kiralık sözleşmem sona erdi ve ben de bonservisimi elinde bulunduran takıma döndüm. Zaten başka seçeneğim de yoktu" ifadelerini kullandı.
21 yaşındaki stoper, kariyerine Enyimba Aba'da başladı. Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'a transfer oldu. Ozornwafor'un sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor. 1.94 cm boyundaki defans oyuncusu, Almeria formasıyla çıktığı 5 maçta 1 gole imzasını attı.
- 26.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ozornwafor Galatasaray'a döndü! "Başka seçeneğim yoktu" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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