Sürpriz iddia! Galatasaray için İstanbul'a geldi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Sürpriz iddia! Galatasaray için İstanbul'a geldi

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transferlerini sürdürüyor. Yerli ve genç oyuncu arayışında olan sarı-kırmızılı takım gündemine sürpriz bir ismi almıştı. Bu oyuncunun İstanbul'a geldiği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

26 Ağustos 2020 Çarşamba 08:37
Sürpriz iddia! Galatasaray için İstanbul'a geldi

Yeni sezon öncesi transferlerine devam eden Galatasaray, kadrosuna önemli isimleri katmaya devam ediyor.

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Sürpriz iddia! Galatasaray için İstanbul'a geldi

Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Fatih Öztürk ve Emre Kılınç gibi oyuncuları renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar gündemine sürpriz bir ismi daha aldı.

Sürpriz iddia! Galatasaray için İstanbul'a geldi

Orta alan rotasyonuna yerli futbolcular arayan Galatasaray'ın Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'le ilgilendiği iddia edildi.

Sürpriz iddia! Galatasaray için İstanbul'a geldi

Takvim'in aktardığı habere göre genç yıldızın yönetimle görüşmek için İstanbul'a geldiği öne sürüldü.

Sürpriz iddia! Galatasaray için İstanbul'a geldi

Berat Ayberk Özdemir'in durumuyla ilgili soruya Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre, "Her şey olabilir ama inşallah bir sene daha bizimle devam eder. Kalmasını istiyorum, çok iyi oyuncu" yanıtını vermişti.

Sürpriz iddia! Galatasaray için İstanbul'a geldi

Gençlerbirliği altyapısından yetişen Berat Ayberk Özdemir, geride bıraktığımız sezon ligde oynadığı 31 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.

Sürpriz iddia! Galatasaray için İstanbul'a geldi

Orta sahada hem savunmaya hem de hücuma dönük forma giyebilen 22 yaşındaki futbolcu, Hacettepe'de de oynamıştı.

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