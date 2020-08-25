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25 Ağustos 2020, Salı
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'dan hakkında açıklama

Galatasaray'dan Fatih Altaylı hakkında açıklama

Kulübü, eski yöneticilerden hakkında açıklama yaptı. Altaylı'nın bir televizyon kanalında yaptığı yorumlar üzerine açıklama yapan sarı-kırmızılı kulüp, Altaylı hakkında hukuki işlem ve disiplin işlemi başlattığını ifade etti

Kulübü, kulübün eski yöneticilerinden hakkında açıklama yaptı.

Altaylı'nın bir televizyon kanalında yaptığı yorumlar üzerine açıklamada bulunan sarı-kırmızılı kulüp, yayımladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulu'nun değerli üyeleri, Galatasaray'ın menfaatlerine en uygun şekilde, Galatasaray'ın kültürünü, örf ve adetlerini taşıyabilecek kişiyi hür iradeleriyle seçerek ona başkanlık görevini tevdi ederler.

Galatasaray başkanına hakaret edenler, onu toplum nezdinde küçük düşürücü laflarla aşağılamaya teşebbüs edenler, rakiplerin bile yapmaya hicap duyacağı şekilde ölçüsüz ve çirkin bir üslupla televizyon kanallarında zarar vermeye çalışanlar ve bilgisizce ahkâm kesenler Galatasaray kültürü ve terbiyesinden bir nebze nasibini almamış insanlardır.

Bu bağlamda Bloomberg Kanalı'nda, gazetecilik kisvesi adı altında Başkanımız 'e yönelik küçük düşürücü ifadeler ile hakaret içeren beyanlarda bulunan bu kişiyi yakışıksız üslubu ve sarf ettiği sözler nedeniyle şiddetle kınıyoruz.

Bu zatın yine aynı program içerisinde her şartta takımına destek veren büyük Galatasaray taraftarları için kullandığı ifadeler de kabul edilemez niteliktedir.

Söz konusu kanalda yapılan programda Fatih Altaylı'nın kullandığı ağır hakaret içeren açıklamaları hakkında gerekli hukuki girişimler ve disiplin işlemleri başlatılmıştır."

  1. 25.08.2020
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