Jakub Moder'den Galatasaray açıklaması! Transfer... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
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'den açıklaması! ...

Jakub Moder'den Galatasaray açıklaması! Transfer...

'ın gündeminde yer alan Jakup Moder'den transfer sözleri geldi. Sarı-kırmızılı takımla adının anılması üzerine açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki yıldız, gösterilen ilgiyle başa çıkması gerektiğini söyledi ve Lech Poznan'da kalmak istediğini ifade etti.

Orta saha arayışlarında olan 'ın gözdesi konumunda bulunan Polonyalı futbolcu , transferiyle ilgili açıklama yaptı.

Polonya'dan Weszlo.com'un 'Galatasaraylılar seni çok istiyor. Sosyal medyadan çok mesaj geliyor. Gelen kutun ne durumda?' sorusuna Jakub Moder, "Gelen kutusu kendine geçmiş durumda. Ancak, sakin kalmaya çalışıyorum." cevabını verdi.

"LECH'TE KALMAK İSTİYORUM"
Lech'ten ayrılıp ayrılmayacağına dair gelen soruya ise Moder, "Şu anda değil. Lech Poznan'da kalmak istiyorum. Bildiğim kadarıyla kulüp idarecileri de beni satmak istemiyor. Çünkü, halihazırda sezonun planlaması yapıldı. Kulüp yetkililerile bu yıl kalacağım üzeirne sözleştik." cevabını verdi.

GALATASARAY HABERLERİYLE İLGİLİ...
Türk taraftarların ilgisi ve Galatasaray haberleriyle ilgili soruya Polonyalı yetenek, "Açıkçası ilginç bir durum. Gösterilen ilgiyle başa çıkmam gerekiyor. Sadece bana değil ile ilgisi olmayan arkadaşlarıma dahi birçok mesaj geliyor. Onlara da, "Moder 'ye gelsin, gelecek mi, bir şey biliyor musun?" gibi sorular soruyorlar. Sakin kalmaya çalışıyorum. Türkiye'yi bilirsiniz. Futbol söz konusu olunca Türkler çok tutkuludur. Ancak, ayrılmam söz konusu değil. Bu nedenle haberler konusunda endişeli değilim." açıklamasıyla sözlerini noktaladı.

  1. 25.08.2020
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