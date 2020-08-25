Taffarel'den flaş Galatasaray ve UEFA Kupası yorumu! "Bizi parçalara ayırırlardı"

"Siz, kulüp tarihinin unutulmaz bir döneminde Galatasaray'daydınız. Arsenal, 2000 yılında UEFA Kupası'nın en büyük favorilerindendi. Ancak yaptığınız kahramanca hareketler, Galatasaray'ın penaltılar sonucunda UEFA Kupası'nı kazanmasına neden oldu. Bununla ilgili neler hatırlıyorsun?

O anların her parçasını hatırlıyorum. Harika bir ekibimiz vardı. Her oyuncu gerçekten çok iyiydi ve iyi bir teknik direktörümüz vardı. Yabancılarımız mükemmeldi.