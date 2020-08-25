Taffarel'den flaş Galatasaray ve UEFA Kupası yorumu! 'Bizi parçalara ayırırlardı' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
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Taffarel'den flaş Galatasaray ve UEFA Kupası yorumu! "Bizi parçalara ayırırlardı"

Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Taffarel, FIFA'nın resmi internet sitesine verdiği röportajda sarı kırmızılılardan övgüyle bahsederken, UEFA Kupası'nı kazandıkları Arsenal maçından, sarı kırmızılı taraftarlara dek önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
25 Ağustos 2020 Salı 12:24 Güncelleme: 25.08.2020 12:42
Taffarel'den flaş Galatasaray ve UEFA Kupası yorumu! Bizi parçalara ayırırlardı

Galatasaray'ın efsane kalecisi ve eski yardımcı antrenörü Taffarel, FIFA'nın resmi internet sitesinde açıklamalarda bulundu.

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Taffarel'den flaş Galatasaray ve UEFA Kupası yorumu! Bizi parçalara ayırırlardı

Tecrübeli futbol adamının konu ile ilgili yaptığı açıklama ve FIFA'nın sorduğu sorular şu şekilde oldu;

Taffarel'den flaş Galatasaray ve UEFA Kupası yorumu! Bizi parçalara ayırırlardı

"Siz, kulüp tarihinin unutulmaz bir döneminde Galatasaray'daydınız. Arsenal, 2000 yılında UEFA Kupası'nın en büyük favorilerindendi. Ancak yaptığınız kahramanca hareketler, Galatasaray'ın penaltılar sonucunda UEFA Kupası'nı kazanmasına neden oldu. Bununla ilgili neler hatırlıyorsun?

O anların her parçasını hatırlıyorum. Harika bir ekibimiz vardı. Her oyuncu gerçekten çok iyiydi ve iyi bir teknik direktörümüz vardı. Yabancılarımız mükemmeldi.

Taffarel'den flaş Galatasaray ve UEFA Kupası yorumu! Bizi parçalara ayırırlardı

Hagi, efsane Hagi'ydi. Ayrıca, Popescu ve Capone'umuz vardı. Arsenal, Avrupa'nın en gözde ekiplerindendi ancak biz maça korkusuz çıktık. Eğer korku içinde olsaydık, Bergkamp, Henry, Petit, Vieira, Overmars ve Kanu bizi parçalara ayırırdı.

Taffarel'den flaş Galatasaray ve UEFA Kupası yorumu! Bizi parçalara ayırırlardı

Açıkçası üzerimizde baskı yaptılar ama gerçekten kendimizi çok iyi savunduk, o anları yaşadık. Uzatmalara gittik ve kazandık. Galatasaray tarihine geçen bir zaferdi. Bunu hak ettik.

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