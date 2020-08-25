Galatasaray'da lisans krizi! Tam 4 isim... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Galeri Galatasaray'da lisans krizi! Tam 4 isim...

Galatasaray'da lisans krizi! Tam 4 isim...

Geçtiğimiz sezonu beklentilerin altında bir şekilde tamamlayan Galatasaray'da, yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni transferlerin kadroda bulunan isimlerin yanı sıra, yeni transferlere de lisans çıkartmak için gayret eden sarı-kırmızılı kurmaylar 3 ismin lisansını henüz çıkartmış değil. İşte detaylar...

25 Ağustos 2020 Salı 13:32
Galatasaray'da lisans krizi! Tam 4 isim...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 4 Ağustos'ta başlayan transfer döneminde şu ana dek 5 yeni ismi kadrosuna katarak isminden söz ettirmeyi başarmıştı.

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Galatasaray'da lisans krizi! Tam 4 isim...

Sarı-kırmızılılar, şu ana dek Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'da lisans krizi! Tam 4 isim...

Öte yandan Galatasaray, 24 Ağustos itibarıyla halihazırda sözleşmeli ve sözleşmesi devam eden 21 futbolcusunun lisansını çıkardı. Ancak yeni transferlerin henüz lisansı çıkmadı.

Galatasaray'da lisans krizi! Tam 4 isim...

Ocak ayında da vergi borcu sebebiyle yeni transferlerin lisans çıkarma işlemi gecikmişti. Sarı-kırmızılılar, tekrar benzer bir problemle karşı karşıya...

Galatasaray'da lisans krizi! Tam 4 isim...

Yönetimde öncelikli hedef bu problemi çözmek ve Arda, Omar, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Oğulcan'a bir an önce lisans çıkarmak...

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