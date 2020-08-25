Galatasaray'da lisans krizi! Tam 4 isim...

Geçtiğimiz sezonu beklentilerin altında bir şekilde tamamlayan Galatasaray'da, yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni transferlerin kadroda bulunan isimlerin yanı sıra, yeni transferlere de lisans çıkartmak için gayret eden sarı-kırmızılı kurmaylar 3 ismin lisansını henüz çıkartmış değil. İşte detaylar...