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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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-Banega AŞ

Fernando-Banega AŞ

ligi 6. bitirerek hayal kırıklığı yaratırken orta sahada istikrar sağlayamaması bu sonuçta önemli rol oynadı.

ligi 6. bitirerek hayal kırıklığı yaratırken orta sahada istikrar sağlayamaması bu sonuçta önemli rol oynadı. Buna karşılık Terim'in çok istediği Banega ve Galatasaray'dan giden ikilisi Sevilla'da tavan yaptı. Oldukça başarılı bir sezon geçiren Fernando-Banega bu çıkışlarını Avrupa Ligi şampiyonluğuyla taçlandırdı.
  1. 24.8.2020
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