Ogün Çalışkan İnegölspor'da!
TFF 2. Lig'de mücadele eden ekiplerden İnegölspor, Galatasaray U19 takımında forma giyen savunma oyuncusu Ogün Çalışkan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor, Galatasaray'dan Stoper Ogün Çalışkan ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine basın sözcüsü Cihan Bozacılar ile futbol şube sorumlusu Mustafa Arıcı katıldı.
İmza töreni sonrası konuşan basın sözcüsü Cihan Bozacılar, şunları söyledi: "Yönetim kurulu olarak transfer çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bugün Galatasaray A Takımı'ndan stoper mevkisinde oynayan 20 yaşındaki Ogün Çalışkan ile 2 yıllık anlaşma sağladık. Ogün kardeşimiz 2 yıl önce profesyonel sözleşme imzalanarak Galatasaray A Takımı'na dahil edilmişti. Kendisi milli takımlarımızın alt gruplarında da forma giyme başarısı gösterdi. Bugünden sonra İnegölsporumuzun başarısı için mücadele edecek. Ogün'ün transferinde bizlere kolaylık sağlayan Galatasaray camiası ile teknik direktör Fatih Terim hocamıza çok teşekkür ediyorum."
Ogün Çalışkan ise "Hedefleri olan bir oyuncuyum. İnegölspor'a geldiğim için çok mutluyum. Burada kendimi göstererek hem kulübüme faydalı olmak hem de üst liglere transfer olmak istiyorum. Transferimde emeği bulunan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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