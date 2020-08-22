Galatasaray aldığı yanıt sonrası strateji değiştirdi! Lemina... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Galatasaray aldığı yanıt sonrası strateji değiştirdi! Lemina...

Galatasaray aldığı yanıt sonrası strateji değiştirdi! Lemina...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, takımda kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina için bir hamle daha yapmıştı. Gabonlu futbolcunun kulübü Southampton'la temasa geçen sarı-kırmızılılar, aldıkları yanıt nedeniyle strateji değiştirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

22 Ağustos 2020 Cumartesi 10:29
Galatasaray aldığı yanıt sonrası strateji değiştirdi! Lemina...

Galatasaray'da imzaları atmak için geri sayıma geçilen ve bitti gözü ile bakılan Lemina için beklenmedik bir gelişme yaşandı ve transfer zora girdi.

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Galatasaray aldığı yanıt sonrası strateji değiştirdi! Lemina...

Sarı-kırmızılı kulüp, yeni hedefini ise yine Premier Lig'den belirledi.

Galatasaray aldığı yanıt sonrası strateji değiştirdi! Lemina...

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Lemina için kötü haber geldi.

Galatasaray aldığı yanıt sonrası strateji değiştirdi! Lemina...

9 MİLYON EURO İSTENDİ

Hürriyet'te yer alan habere göre Gabonlu futbolcuyu 1 yıl daha kiralamak isteyen Sarı-kırmızılı kulübe Southampton'un cevabı 'Kiralama yok, 9 milyon Euro verip alabilirsiniz' oldu.

Galatasaray aldığı yanıt sonrası strateji değiştirdi! Lemina...

Galatasaray ise, yıllık ücretinde indirim yapmayı kabul eden ve transferin sonuçlanmasını İstanbul'da bekleyen Lemina için 9 milyon Euro veremeyeceğini Southampton'a iletti.

Galatasaray aldığı yanıt sonrası strateji değiştirdi! Lemina...

YENİ ADAY LERMA

Lemina için Southampton'un geri adım atmaması halinde Galatasaray, Bournemouth'un Kolombiyalı orta saha oyuncusu Jefferson Lerma'ya yönelecek.

Galatasaray aldığı yanıt sonrası strateji değiştirdi! Lemina...

Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusunu 1 yıl kiralamak için harekete geçecek.

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