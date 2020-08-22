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Galatasaray aldığı yanıt sonrası strateji değiştirdi! Lemina...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, takımda kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina için bir hamle daha yapmıştı. Gabonlu futbolcunun kulübü Southampton'la temasa geçen sarı-kırmızılılar, aldıkları yanıt nedeniyle strateji değiştirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
22 Ağustos 2020 Cumartesi 10:29
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Galatasaray'da imzaları atmak için geri sayıma geçilen ve bitti gözü ile bakılan Lemina için beklenmedik bir gelişme yaşandı ve transfer zora girdi.
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Sarı-kırmızılı kulüp, yeni hedefini ise yine Premier Lig'den belirledi.
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Lemina için kötü haber geldi.
9 MİLYON EURO İSTENDİ
Hürriyet'te yer alan habere göre Gabonlu futbolcuyu 1 yıl daha kiralamak isteyen Sarı-kırmızılı kulübe Southampton'un cevabı 'Kiralama yok, 9 milyon Euro verip alabilirsiniz' oldu.
Galatasaray ise, yıllık ücretinde indirim yapmayı kabul eden ve transferin sonuçlanmasını İstanbul'da bekleyen Lemina için 9 milyon Euro veremeyeceğini Southampton'a iletti.
YENİ ADAY LERMA
Lemina için Southampton'un geri adım atmaması halinde Galatasaray, Bournemouth'un Kolombiyalı orta saha oyuncusu Jefferson Lerma'ya yönelecek.
Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusunu 1 yıl kiralamak için harekete geçecek.