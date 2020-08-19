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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Kampın neşesi

Kampın neşesi

Cimbom'a 9 yıl aradan sonra dönen , antrenmanlarda en hırslı isim olarak dikkat çekiyor.

Cimbom'a 9 yıl aradan sonra dönen , antrenmanlarda en hırslı isim olarak dikkat çekiyor. 33 yaşındaki futbolcu eski takım arkadaşı Falcao ile vakit geçirirken herkese espri yaparak takılıyor. Arda'nın neşeli hali tüm takıma pozitif yansıyor.
  1. 19.8.2020
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