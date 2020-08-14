Hemen kaynaştılar - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Hemen kaynaştılar

Hemen kaynaştılar

Hemen kaynaştılar

'a geri dönen saha içinde olduğu kadar saha dışında da mesaiye başladı. beIN Sports'a verdiği röportajda Feghouli için, 'in en kaliteli futbolcusu" diyen Arda, Cezayirli futbolcuyla şimdiden yakın ilişki kurdu.

'a geri dönen saha içinde olduğu kadar saha dışında da mesaiye başladı. beIN Sports'a verdiği röportajda Feghouli için, 'in en kaliteli futbolcusu" diyen Arda, Cezayirli futbolcuyla şimdiden yakın ilişki kurdu.

  1. 14.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hemen kaynaştılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA