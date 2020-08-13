Donk da tamam - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Donk da tamam

Donk da tamam

Donk da tamam

, sözleşmesi sona eren ile de el sıkıştı. Bu sezon 1.9 milyon euro kazanan Hollandalı futbolcunun, yönetimin 800 bin euro'luk teklifini kabul ettiği ve anlaşmanın sağlandığı ifade edildi.

, sözleşmesi sona eren ile de el sıkıştı. Bu sezon 1.9 milyon euro kazanan Hollandalı futbolcunun, yönetimin 800 bin euro'luk teklifini kabul ettiği ve anlaşmanın sağlandığı ifade edildi. Maaşında yüzde 50 indirim yapan Donk'un transferinin bugün açıklanması bekleniyor.
  1. 13.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Donk da tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA