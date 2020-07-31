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31 Temmuz 2020, Cuma
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’dan 4.2 milyon

Maicon’dan 4.2 milyon

Al Nasr'da kiralık sözleşmesini bitirerek Galatasaray'a dönen 'a yeniden yolunu göründü.

'da kiralık sözleşmesini bitirerek Galatasaray'a dönen 'a yeniden yolunu göründü. Suudi gazeteci Ali Al-Anazi attığı twitte, Maicon'un yoluna Suudi Arabistan Ligi'nde devam etmek için Galatasaray ile anlaştığını, Al Nasr kulübünün futbolcuyu 'dan Riyad'a getirmek için özel uçak ayarladığını yazdı. Al Nasr'ın Cimbom'a 1.9 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği, buna Maicon'nun yıllık 2.2 milyon euro'luk ücretinin eklendiğinde 4.2 milyon euro'luk bir kaynak sağlanacağı ifade edildi.
  1. 31.7.2020
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