Son dakika: Al Nassr Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Maicon müjdesi! Resmen açıklandı

Son dakika: Maicon'un bonservisini 'dan aldı!

Son dakika: Al Nassr Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldı!

Son dakika haberi... ekibi AL Nasr, Maicon'un bonservisini 'dan aldıklarını açıkladı. Brezilyalı stoperin 2 yıllık sözleşme karşılığında Arap kulübünden 1.7 milyon euro garanti ücret alacağı kaydedildi.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle yüksek maaş alan futbolcularıyla yolları ayırmayı planlayan 'a ilk müjde Maicon'dan geldi.

'ın Kulübü, 1.5 yıl önce kiraladığı Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldığını açıkladı.

2 YILLIK İMZA ATACAK

Arap ekibinin, Brezilyalı stoperin bonservisi için sarı-kırmızılı kulübe ne kadar ödeme yapacağı belirtilmezken, Maicon'un ise 2 yıllık sözleşme karşılığında 1.7 milyon euro garanti ücret alacağı kaydedildi.

Al Nassr Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldı!

1.7 MİLYON EUROYA KİRALANMIŞTI

Galatasaray'a 2017-2018 sezonu öncesinde 'dan 8 milyon euroya transfer edilen Maicon, Şubat 2019'da Al Nassr'a 1.7 milyon euroya kiralanmıştı.

  1. 30.07.2020
  2. Güncelleme: 30.07.2020 20:31
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Al Nassr Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA