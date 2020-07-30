Son dakika: Al Nassr Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldı!

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle yüksek maaş alan futbolcularıyla yolları ayırmayı planlayan Galatasaray'a ilk müjde Maicon'dan geldi.

Suudi Arabistan'ın Al Nassr Kulübü, 1.5 yıl önce kiraladığı Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldığını açıkladı.

2 YILLIK İMZA ATACAK

Arap ekibinin, Brezilyalı stoperin bonservisi için sarı-kırmızılı kulübe ne kadar ödeme yapacağı belirtilmezken, Maicon'un ise 2 yıllık sözleşme karşılığında 1.7 milyon euro garanti ücret alacağı kaydedildi.

1.7 MİLYON EUROYA KİRALANMIŞTI

Galatasaray'a 2017-2018 sezonu öncesinde Sao Paulo'dan 8 milyon euroya transfer edilen Maicon, Şubat 2019'da Al Nassr'a 1.7 milyon euroya kiralanmıştı.