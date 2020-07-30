Son dakika: Al Nassr Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldı!
Son dakika haberi... Suudi Arabistan ekibi AL Nasr, Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldıklarını açıkladı. Brezilyalı stoperin 2 yıllık sözleşme karşılığında Arap kulübünden 1.7 milyon euro garanti ücret alacağı kaydedildi.
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle yüksek maaş alan futbolcularıyla yolları ayırmayı planlayan Galatasaray'a ilk müjde Maicon'dan geldi.
Suudi Arabistan'ın Al Nassr Kulübü, 1.5 yıl önce kiraladığı Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldığını açıkladı.
2 YILLIK İMZA ATACAK
Arap ekibinin, Brezilyalı stoperin bonservisi için sarı-kırmızılı kulübe ne kadar ödeme yapacağı belirtilmezken, Maicon'un ise 2 yıllık sözleşme karşılığında 1.7 milyon euro garanti ücret alacağı kaydedildi.
1.7 MİLYON EUROYA KİRALANMIŞTI
Galatasaray'a 2017-2018 sezonu öncesinde Sao Paulo'dan 8 milyon euroya transfer edilen Maicon, Şubat 2019'da Al Nassr'a 1.7 milyon euroya kiralanmıştı.
- 30.07.2020
- Güncelleme: 30.07.2020 20:31
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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