Galatasaraylı Mariano imzalıyor! Kulüp başkanı duyurdu
Galatasaray ile sezonun sona ermesiyle beraber yollarını ayıran Mariano'nun yeni durağı belli oluyor. Brezilya kulübü Atletico Mineiro'nun başkanı, twitter hesabından yaptığı paylaşımda yıldız futbolcuya 'hoşgeldin' dedi! İşte detaylar...
Galatasaray'da oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan ve kısa süre önce sözleşmesinin sona ermesiyle beraber takıma veda eden Mariano'nun yeni durağı belli oldu.
Avrupa'dan da birçok teklif vardı ancak Mariano, Atletico Mineiro'ya transfer olmayı tercih etti.
HAFTA BAŞINDA...
Önümüzdeki hafta başında Mariano'nun kulübe geleceği ve sonrasında resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.
BAŞKAN DUYURDU: HOŞGELDİN MARIANO!
Atletico Mineiro Başkanı Sergio Sette Camara da Galatasaray'dan ayrılan Mariano transferini duyurdu;
"Kupalar için güçlü bir takım kuruyoruz. Harika bir transfer daha! Hoş geldin Mariano"
- 30.07.2020
- Güncelleme: 30.07.2020 12:23
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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