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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray O kulübün başkanı duyurdu! "Hoşgeldin Mariano"

Galatasaraylı imzalıyor! Kulüp başkanı duyurdu

Galatasaraylı Mariano imzalıyor! Kulüp başkanı duyurdu

ile sezonun sona ermesiyle beraber yollarını ayıran 'nun yeni durağı belli oluyor. Brezilya kulübü 'nun başkanı, twitter hesabından yaptığı paylaşımda yıldız futbolcuya 'hoşgeldin' dedi! İşte detaylar...

'da oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan ve kısa süre önce sözleşmesinin sona ermesiyle beraber takıma veda eden 'nun yeni durağı belli oldu.

Avrupa'dan da birçok teklif vardı ancak Mariano, Atletico Mineiro'ya transfer olmayı tercih etti.

HAFTA BAŞINDA...
Önümüzdeki hafta başında Mariano'nun kulübe geleceği ve sonrasında resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

BAŞKAN DUYURDU: HOŞGELDİN MARIANO!

Başkanı Sergio Sette Camara da Galatasaray'dan ayrılan Mariano transferini duyurdu;

"Kupalar için güçlü bir takım kuruyoruz. Harika bir transfer daha! Hoş geldin Mariano"

  1. 30.07.2020
  2. Güncelleme: 30.07.2020 12:23
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