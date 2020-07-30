Galatasaraylı Mariano imzalıyor! Kulüp başkanı duyurdu

Galatasaray'da oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan ve kısa süre önce sözleşmesinin sona ermesiyle beraber takıma veda eden Mariano'nun yeni durağı belli oldu.

Avrupa'dan da birçok teklif vardı ancak Mariano, Atletico Mineiro'ya transfer olmayı tercih etti.

HAFTA BAŞINDA...

Önümüzdeki hafta başında Mariano'nun kulübe geleceği ve sonrasında resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

BAŞKAN DUYURDU: HOŞGELDİN MARIANO!

Atletico Mineiro Başkanı Sergio Sette Camara da Galatasaray'dan ayrılan Mariano transferini duyurdu;

"Kupalar için güçlü bir takım kuruyoruz. Harika bir transfer daha! Hoş geldin Mariano"