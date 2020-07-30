Galatasaray işini sağlama aldı! 4 milyon ödeyip...
Gelecek sezon öncesi kadroda radikal bir revizyona gitmeye hazırlanan Galatasaray, yedek kulübesini de güçlendiriyor. Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılar iki isimde işini sağlama aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
30 Temmuz 2020 Perşembe 09:17
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Yeni sezon öncesi geniş çaplı bir transfer harekatına girişen Galatasaray, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Mert Hakan Yandaş'ı 4 milyon TL imza parasını yatırmadığı için Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, kaçan bu transferden ders alıp adımlarını sağlam attı.
Sabah'ta yer alan habere göre genç oyuncular Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile anlaşan sarı-kırmızılılar, erken davranıp toplam 4 milyon TL'lik imza parasını ödedi.
Fenerbahçe iki oyuncuyla da ilgilenirken, sarı-lacivertlilerin ilk planda kiralık göndermeyi düşündüğü Kerem, A Takım garantisi alınca Galatasaray'ı tercih etti.
24 Erzincanspor'u 2. Lig'e çıkaran 21 yaşındaki hücum oyuncusuna 2 milyon TL imza parası verilecek ve 4 yıllık maliyeti 10 milyon TL'yi geçmeyecek.