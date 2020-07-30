Galatasaray işini sağlama aldı! 4 milyon ödeyip... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Temmuz 2020, Perşembe
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Galatasaray işini sağlama aldı! 4 milyon ödeyip...

Gelecek sezon öncesi kadroda radikal bir revizyona gitmeye hazırlanan Galatasaray, yedek kulübesini de güçlendiriyor. Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılar iki isimde işini sağlama aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

30 Temmuz 2020 Perşembe 09:17
Galatasaray işini sağlama aldı! 4 milyon ödeyip...

Yeni sezon öncesi geniş çaplı bir transfer harekatına girişen Galatasaray, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray işini sağlama aldı! 4 milyon ödeyip...

Mert Hakan Yandaş'ı 4 milyon TL imza parasını yatırmadığı için Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, kaçan bu transferden ders alıp adımlarını sağlam attı.

Galatasaray işini sağlama aldı! 4 milyon ödeyip...

Sabah'ta yer alan habere göre genç oyuncular Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile anlaşan sarı-kırmızılılar, erken davranıp toplam 4 milyon TL'lik imza parasını ödedi.

Galatasaray işini sağlama aldı! 4 milyon ödeyip...

Fenerbahçe iki oyuncuyla da ilgilenirken, sarı-lacivertlilerin ilk planda kiralık göndermeyi düşündüğü Kerem, A Takım garantisi alınca Galatasaray'ı tercih etti.

Galatasaray işini sağlama aldı! 4 milyon ödeyip...

24 Erzincanspor'u 2. Lig'e çıkaran 21 yaşındaki hücum oyuncusuna 2 milyon TL imza parası verilecek ve 4 yıllık maliyeti 10 milyon TL'yi geçmeyecek.

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