Babel ve Diagne'ye talip oldu
Süper Lig’in yeni takımı Erzurumspor Kulübü, Ryan Babel ve Mbaye Diagne konusunda bilgi aldı.
Ayrıca Sekidika, Şener ve Suudi Arabistan'dan dönen Maicon'un durumunu sordu. Babel ve Diagne'nin maaşlarının bir kısmının Galatasaray tarafından ödenmesi durumunda transfer edebileceklerini bildirdi.
Sekidika'yı kiralık istediklerini, bonservis olmazsa Şener'i ikna edebileceklerini, Maicon konusunda ise görüşme izni verilmesini talep etti.
- 27.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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