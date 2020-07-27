Babel ve Diagne'ye talip oldu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Babel ve Diagne'ye talip oldu

Babel ve Diagne'ye talip oldu

Babel ve Diagne'ye talip oldu

’in yeni takımı Erzurumspor Kulübü, ve Mbaye Diagne konusunda bilgi aldı.

Ayrıca Sekidika, Şener ve 'dan dönen Maicon'un durumunu sordu. Babel ve Diagne'nin maaşlarının bir kısmının tarafından ödenmesi durumunda transfer edebileceklerini bildirdi.

Sekidika'yı kiralık istediklerini, bonservis olmazsa Şener'i ikna edebileceklerini, Maicon konusunda ise görüşme izni verilmesini talep etti.

  1. 27.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Babel ve Diagne'ye talip oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA