Babel ve Diagne'ye talip oldu

Ayrıca Sekidika, Şener ve Suudi Arabistan'dan dönen Maicon'un durumunu sordu. Babel ve Diagne'nin maaşlarının bir kısmının Galatasaray tarafından ödenmesi durumunda transfer edebileceklerini bildirdi.

Sekidika'yı kiralık istediklerini, bonservis olmazsa Şener'i ikna edebileceklerini, Maicon konusunda ise görüşme izni verilmesini talep etti.