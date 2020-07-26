Yusuf Günay: Başarısız olduk! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2020, Pazar
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: Başarısız olduk!

Yusuf Günay: Başarısız olduk!

Başkan yardımcısı Günay, “ yarıştığı her alanda şampiyon olamazsa başarısızdır” dedi sorumluluğun kendilerinde olduğunu ifade etti.

Başkan Yardımcısı , online divan toplantısında yapılan eleştirilere cevap verdi. Günay, "Her ne olursa olsun Galatasaray şampiyon olmalı. Mazerete gerek yok. Şampiyon olunmadığı zaman yönetimler sorumludur. Nedeni ne olursa Galatasaray yarıştığı her alanda şampiyon olamazsa başarısızdır" dedi. 2018 ocak ayından beri 28 kupa aldıklarını belirterek süresi itibarıyla bunun bir rekor olduğunu kaydetti.

SPORCULARIMIZ GİTMEDİ

Günay sözlerine şöyle devam etti: "30 aylık süre içerisinde hiçbir gün personelimizin maaşını geciktirmedik. Hiçbir sporcumuz maaşı ödenmedi diye bonservisini alıp gitmedi. İlk defa 'de bir spor kulübü 1 milyar TL geliri aşarak en büyük kulüp oldu. Bu da Galatasaray. Tüm branşlarda başarısız olundu cümlesi bizi yaralar." Ayrıca, Galatasaray Adası, teknokent, spor salonu ve Sancaktepe'deki arazi konularını da takip ettiklerini bildirdi.

  1. 26.7.2020
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