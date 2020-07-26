Yusuf Günay: Başarısız olduk!
Başkan yardımcısı Günay, “Galatasaray yarıştığı her alanda şampiyon olamazsa başarısızdır” dedi sorumluluğun kendilerinde olduğunu ifade etti.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, online divan toplantısında yapılan eleştirilere cevap verdi. Günay, "Her ne olursa olsun Galatasaray şampiyon olmalı. Mazerete gerek yok. Şampiyon olunmadığı zaman yönetimler sorumludur. Nedeni ne olursa Galatasaray yarıştığı her alanda şampiyon olamazsa başarısızdır" dedi. 2018 ocak ayından beri 28 kupa aldıklarını belirterek süresi itibarıyla bunun bir rekor olduğunu kaydetti.
SPORCULARIMIZ GİTMEDİ
Günay sözlerine şöyle devam etti: "30 aylık süre içerisinde hiçbir gün personelimizin maaşını geciktirmedik. Hiçbir sporcumuz maaşı ödenmedi diye bonservisini alıp gitmedi. İlk defa Türkiye'de bir spor kulübü 1 milyar TL geliri aşarak en büyük kulüp oldu. Bu da Galatasaray. Tüm branşlarda başarısız olundu cümlesi bizi yaralar." Ayrıca, Galatasaray Adası, teknokent, spor salonu ve Sancaktepe'deki arazi konularını da takip ettiklerini bildirdi.
- 26.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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