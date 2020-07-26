Lemina: Bu hikaye bitmedi

Galatasaray'da bu sezon kiralık olarak forma giyen Lemina, sezonun sona ermesinin ardından İnstagram hesabından bir açıklama yayınladı. Gabonlu yıldız, kulübe ve taraftarlara teşekkür ederken paylaştığı mesajın altına "Galatasaray formasını giydiğim için onur ve gurur duyuyorum. Herkese teşekkür ederim. Takım arkadaşlarıma, hocama ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Çok yakında görüşürüz. Bu hikaye bitmedi" dedi.