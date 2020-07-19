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19 Temmuz 2020, Pazar
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Karşılıklı 1’er gol iptal

Karşılıklı 1’er gol iptal

ile arasında oynanan karşılaşmada iki takımın da birer golü iptal edildi.

Karşılaşmada iki takımın da birer golü iptal edildi. 22. dakikada , kaleci Beto'ya baskı uygulayıp topu kazandıktan sonra ağlara gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar izleyen hakem , Adem'in topu alırken Beto'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. 65'te ise ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Napoleoni'nin gelişine vuruşu ağları sarstı. Ancak Koray Gençerler, VAR kontrolünde bu kez Halil Akbunar'ın gol öncesinde Saracchi'ye faul yaptığını tespit etti. Bu gol de geçerli sayılmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada Adem'in pozisyonunda faul olmadığını savunarak, golün iptal edilmesine tepki gösterdiler.
  1. 19.7.2020
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