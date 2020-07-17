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17 Temmuz 2020, Cuma
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Henry Onyekuru'nun yerine o isim geliyor! İşte bonservis bedeli

Henry Onyekuru'nun yerine o isim geliyor! İşte bonservis bedeli

Gelecek sezon birçok bölgeye takviye yapmak isteyen için yeni bir isim ortaya atıldı. Almanlara göre; Gorica’da forma giyen ’e Galatasaray ile birlikte Celtic ve de talip oldu. 24’lük sol kanadın bedeli ise 3 milyon euro.

Gelecek sezon birçok bölgeye takviye yapmak isteyen için yeni bir isim ortaya atıldı. Alman basınında çıkan haberlere göre; sarı-kırmızılılar Hırvatistan 1. Lig ekibi HNK Gorica'dan 'i listesine aldı. 24 yaşındaki sol kanada İskoçya'dan Celtic ve 'dan 'in de talip olduğu aktarıldı. Bu sezon takımında 32 maçta forma giyen Lovric; 16 gol atıp, 7 asist yapınca Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti. Hırvat kanadın kulübüyle 2022'ye kadar kontratı var.

TREZEGUET'YE BENZİYOR
Sarı-kırmızılılar ile adı anılan 'lı Trezeguet'e benzetilen Lovric, ince bilekleriyle rakip savunmaların belini büküyor. Çektiği sürpriz şutlarla gol arayan Hırvat yıldızın bonservis bedeli 3 milyon euro olarak gözüküyor. Slovenya ekibi Bela Krajina'da başlayan Lovric, ardından ülkesine gelerek Ogulin, K. Zagreb, Lokomotiva, Lucko ve son olarak Gorica formaları giydi. 1.86'lık Lovric bu sezon hiç sakatlanmadan mücadele etti.

  1. 17.7.2020
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