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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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İtalyan kaleci 'i gündemine aldı

Galatasaray İtalyan kaleci Mattia Perin'i gündemine aldı

, sakatlığı sebebiyle önümüzdeki sezonun ilk yarısında forma giymesi zor görünen Muslera'nın alternatifini ’da buldu. Sarı-kırmızılılar, Genoa ile kiralık kontratı sezon sonunda bitecek ve 'a dönecek olan için girişimlere başladı.

Ligi üçüncü sırada bitirip, Avrupa biletini garantilemek isteyen , kaleci arayışlarında ülke dışına çıktı. Muslera sonrası adayları inceleyen Cimbom, gözünü 'ya çevirdi. Bonservisi 'ta bulunan fakat Genoa'ya kiralanan , sarı-kırmızılıların gündemine girdi. Bu sezon 14 maça çıkan ve 3 kez kalesini gole kapatan 27 yaşındaki kaleci Juve'ye dönmek istemiyor. Çünkü Szczesny dışında kalede Buffon da var.

YERLİLER DE LİSTEDE
Öte yandan Galatasaray'da Perin dışında yerli kaleci arayışları da sürüyor. Cimbom'da yerli kaleci adayları listesine , , ve son olarak girmişti. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda bir file bekçisi takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

  1. 11.7.2020
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