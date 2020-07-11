Galatasaray İtalyan kaleci Mattia Perin'i gündemine aldı
Galatasaray, sakatlığı sebebiyle önümüzdeki sezonun ilk yarısında forma giymesi zor görünen Muslera'nın alternatifini İtalya’da buldu. Sarı-kırmızılılar, Genoa ile kiralık kontratı sezon sonunda bitecek ve Juventus'a dönecek olan Mattia Perin için girişimlere başladı.
Ligi üçüncü sırada bitirip, Avrupa biletini garantilemek isteyen Galatasaray, kaleci arayışlarında ülke dışına çıktı. Muslera sonrası adayları inceleyen Cimbom, gözünü İtalya'ya çevirdi. Bonservisi Juventus'ta bulunan fakat Genoa'ya kiralanan Mattia Perin, sarı-kırmızılıların gündemine girdi. Bu sezon 14 maça çıkan ve 3 kez kalesini gole kapatan 27 yaşındaki kaleci Juve'ye dönmek istemiyor. Çünkü Szczesny dışında kalede Buffon da var.
YERLİLER DE LİSTEDE
Öte yandan Galatasaray'da Perin dışında yerli kaleci arayışları da sürüyor. Cimbom'da yerli kaleci adayları listesine Volkan Babacan, Sinan Bolat, Serkan Kırıntılı ve son olarak Mert Günok girmişti. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda bir file bekçisi takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
- 11.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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