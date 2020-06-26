Başakşehir ile açık kapanacak

Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, lideri yenerek yeni bir sayfa açmanın planlarını yapıyor. Son 2 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin 8 puan geriye düşen Cimbom, lig sıralamasında 4. sıraya kadar geriledi. Gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'ne giderek Devler Ligi gelirlerine sahip olmak isteyen sarı-kırmızılı takım bu hafta çıkış arayacak.



EKSİKLERİ DERT ETMİYOR

Sarı-kırmızılı takımda, Başakehir karşılaşması öncesinde 7 eksik oyuncu bulunuyor. Muslera, Marcao, Falcao ve Florin Andone sakatlıkları sebebiyle zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Adem Büyük, Ahmet Çalık ve Mariano ise kart cezaları nedeniyle görev yapamayacak. Bu rağmen Cimbom'dan galibiyetten başka bir sonuç düşünülmüyor.



KUPALAR SANAL MÜZEDE

Galatasaray, şanlı tarihi ve kupalarıyla donanmış olan müzesini dün dünyaya açtı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde bulunan Galatasaray Stadyum Müzesi artık dijital ortamda gezilebilecek. Sanal Müze uygulaması play store'lardan indirilebiliyor.