Başakşehir ile açık kapanacak
Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, lideri yenerek yeni bir sayfa açmanın planlarını yapıyor.
Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, lideri yenerek yeni bir sayfa açmanın planlarını yapıyor. Son 2 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin 8 puan geriye düşen Cimbom, lig sıralamasında 4. sıraya kadar geriledi. Gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'ne giderek Devler Ligi gelirlerine sahip olmak isteyen sarı-kırmızılı takım bu hafta çıkış arayacak.
EKSİKLERİ DERT ETMİYOR
Sarı-kırmızılı takımda, Başakehir karşılaşması öncesinde 7 eksik oyuncu bulunuyor. Muslera, Marcao, Falcao ve Florin Andone sakatlıkları sebebiyle zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Adem Büyük, Ahmet Çalık ve Mariano ise kart cezaları nedeniyle görev yapamayacak. Bu rağmen Cimbom'dan galibiyetten başka bir sonuç düşünülmüyor.
KUPALAR SANAL MÜZEDE
Galatasaray, şanlı tarihi ve kupalarıyla donanmış olan müzesini dün dünyaya açtı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde bulunan Galatasaray Stadyum Müzesi artık dijital ortamda gezilebilecek. Sanal Müze uygulaması play store'lardan indirilebiliyor.
- 26.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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