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26 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Başakşehir ile açık kapanacak

ile açık kapanacak

Başakşehir ile açık kapanacak

maçının hazırlıklarını sürdüren , lideri yenerek yeni bir sayfa açmanın planlarını yapıyor.

maçının hazırlıklarını sürdüren , lideri yenerek yeni bir sayfa açmanın planlarını yapıyor. Son 2 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin 8 puan geriye düşen Cimbom, lig sıralamasında 4. sıraya kadar geriledi. Gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'ne giderek Devler Ligi gelirlerine sahip olmak isteyen sarı-kırmızılı takım bu hafta çıkış arayacak.

EKSİKLERİ DERT ETMİYOR
Sarı-kırmızılı takımda, Başakehir karşılaşması öncesinde 7 eksik oyuncu bulunuyor. Muslera, Marcao, Falcao ve Florin Andone sakatlıkları sebebiyle zorlu mücadelede forma giyemeyecek. , ve Mariano ise kart cezaları nedeniyle görev yapamayacak. Bu rağmen Cimbom'dan galibiyetten başka bir sonuç düşünülmüyor.

KUPALAR SANAL MÜZEDE
Galatasaray, şanlı tarihi ve kupalarıyla donanmış olan müzesini dün dünyaya açtı. Spor Kompleksi'nde bulunan Galatasaray Stadyum Müzesi artık dijital ortamda gezilebilecek. uygulaması play store'lardan indirilebiliyor.

  1. 26.6.2020
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