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23 Haziran 2020, Salı
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Okan’ın babası lastik yaktı

Okan’ın babası lastik yaktı

Kaleci Okan Kocuk'un babası Özcan Kocuk, hakem Alper Ulusoy'a lastik yakarak tepki gösterdi.

maçındaki kararlarını protesto eden Kocuk, hakemlere de küfürler savurdu. Yaşananların ardından çevrede bulunan dükkan sahipleri olay yerine polis çağırırken, Kocuk, işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

  1. 23.6.2020
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