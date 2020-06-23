Okan’ın babası lastik yaktı
Kaleci Okan Kocuk'un babası Özcan Kocuk, hakem Alper Ulusoy'a lastik yakarak tepki gösterdi.
Gaziantep maçındaki kararlarını protesto eden Kocuk, hakemlere de küfürler savurdu. Yaşananların ardından çevrede bulunan dükkan sahipleri olay yerine polis çağırırken, Kocuk, işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.
- 23.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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