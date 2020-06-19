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19 Haziran 2020, Cuma
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Uygurlar’a tam destek

Uygurlar’a tam destek

, 'in Bölgesi'ndeki baskı politikalarına tepki göstererek destek verdi. Feghouli, hesabından yaptığı paylaşımda"Uygurların hayatı değerlidir" ifadelerini kullandı ve bu paylaşım büyük beğeni aldı.

, 'in Bölgesi'ndeki baskı politikalarına tepki göstererek destek verdi. Feghouli, hesabından yaptığı paylaşımda"Uygurların hayatı değerlidir" ifadelerini kullandı ve bu paylaşım büyük beğeni aldı.

  1. 19.6.2020
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