Uygurlar’a tam destek
Sofiane Feghouli, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki baskı politikalarına tepki göstererek Uygur Türklerine destek verdi. Feghouli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda"Uygurların hayatı değerlidir" ifadelerini kullandı ve bu paylaşım büyük beğeni aldı.
Sofiane Feghouli, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki baskı politikalarına tepki göstererek Uygur Türklerine destek verdi. Feghouli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda"Uygurların hayatı değerlidir" ifadelerini kullandı ve bu paylaşım büyük beğeni aldı.
- 19.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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