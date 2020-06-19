On-line divan kurulu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray On-line divan kurulu

On-line

On-line divan kurulu

olağan toplantısı, yarın çevrim içi gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılı kulübün yer alan açıklamada, "Haziran ayı olağan divan toplantımız, on-line olarak video konferans yöntemi ile yapılacaktır" denildi.

Galatasaray Kulübünün olağan toplantısı, yarın çevrim içi gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılı kulübün yer alan açıklamada, "Haziran ayı olağan divan toplantımız, on-line olarak video konferans yöntemi ile yapılacaktır" denildi.

  1. 19.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

On-line divan kurulu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA