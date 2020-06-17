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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Yeni imza

Yeni imza

2021’de sözleşmesi sona erecek olan ’ya 3 yıllık kontrat önerilecek.

'da 14 kupa kazanan 'Bay haksız rekabet'e yeni kontrat yolda... Sarı-kırmızılıların 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, sözleşmesi 1 yıl kalan Uruguaylı kaleciyle sezon bitiminde masaya oturacak. 6 ay sahalardan uzak olacak 'nın kulüp için çok önemli olduğu belirten sarı-kırmızılılar, tecrübeli eldivenle 3 yıllık yeni sözleşme yapacak. Yıllık 3 milyon 575 bin euro net maaş ve puan başına 5 bin euro kazanan Muslera'da indirim yapılacak.

  1. 17.6.2020
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