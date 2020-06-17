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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Andone’den veda mesajı

Andone’den veda mesajı

aykur Rizespor maçında sakatlanan ve sezonu kapatan veda mesajı yayımladı.

maçında sakatlanan ve sezonu kapatan veda mesajı yayımladı. Rumen futbolcu "'a çok faydalı olamasam da ayrıcalıklı hissettim. Sezon benim için bitti. Taraftara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Galatasaray taraftarının dünyanın en iyisi olduğunu söyleyen Rumen futbolcu, "Yaşadığım sakatlıklar nedeniyle bu harika kulübe gelirken hedeflediğim şeyleri gerçekleştiremedim" dedi.

  1. 17.6.2020
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