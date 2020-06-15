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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Ateş ölçümü yapıldı

Ateş ölçümü yapıldı

'nda oynanan Rizespor- Galatasaray öncesi tüm önlemler sıkı bir şekilde uygulandı.

'nda oynanan Rizespor- Galatasaray öncesi tüm önlemler sıkı bir şekilde uygulandı. Stattaki herkese koronavirüs testine tabi tutulurken, karşılaşma öncesi herkesin ateş ölçümleri de yapıldı. Sahada kenarındaki top toplayıcılar ellerinde eldiven ve yüzlerinde maske ile görev yaptı. Bu arada saha kenarında herkesin kullanması için kağıt havlu ve dezenfektan da konuldu.
  1. 15.6.2020
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