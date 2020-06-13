Galatasaray'ın Rizespor kafilesi belli oldu! Sekidika ve Jimmy Durmaz...
Süper Lig'in 27. haftasında deplasmada Rizespor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da kamp kafilesi belli oldu. Sarı kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Jesse Sekidika ve Jimmy Durmaz'ın kafilede yer almadığı görüldü.
Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Rizespor - Galatasaray maçı öncesinde sarı kırmızılıların kamp kafilesi belli oldu.
Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu isimlerin kadroda olduğunu duyurdu;
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariano Ferreira, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.
SEKIDIKA VE JIMMY DURMAZ...
Öte yandan ara transfer sezonunda Eskişehirspor'dan kadroya dahil edilen Sekidika ile beraber Jimmy Durmaz listede yer almadı.
- 13.06.2020
- Güncelleme: 13.06.2020 15:04
- Galatasaray'ın Rizespor kafilesi belli oldu! Sekidika ve Jimmy Durmaz...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın Rizespor kafilesi belli oldu! Sekidika ve Jimmy Durmaz... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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