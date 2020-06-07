Lemina'dan Juventuslu Pjanic'e büyük övgü!
Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, Juventus'ta forma giyen eski takım arkadaşı Miralem Pjanic hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Fransız basınına konuşan Gabonlu yıldız, "Pjanic beni çok etkiliyor. Bence değeri az bilinen orta saha oyuncularından birisi" dedi.
Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekibi Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina, Fransız basınına açıklamalarda bulundu.
Kariyerinde bir dönem İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Gabonlu futbolcu, siyah-beyazlıların Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic hakkında övgü dolu sözler sarf etti.
"DEĞERİ AZ BİLİNİYOR"
Lemina, eski takım arkadaşı için, "Pjanic beni çok etkiliyor. Bence değeri az bilinen orta saha oyuncularından birisi" dedi. Pjanic'le ilgili bir de espri yapan sarı-kırmızılı futbolcu, "Onu PSG'de görmeliydim. Böylelikle Neymar'ın defansa gelip top almasına gerek kalmazdı" ifadesini kullandı.
"IMBULA DA ÇOK ETKİLEYİCİYDİ"
Marsilya'da oynadığı dönem hakkında da konuşan Lemina; "Bielsa bana takımdaki en komple oyuncu olduğumu söylerdi. Giannelli Imbula 6 numarada oynuyordu. O benleyken her yerde oynayabilirdim. 6 numara pozisyonu hariç, o onun pozisyonuydu. Imbula, Avrupa'daki en etkileyici orta sahaydı" dedi.
- 07.06.2020
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