Lemina'dan flaş sözler! "Messi beni onun kadar etkilemedi"

Juventus forması giydiği dönemde Barcelona'ya karşı oynayan Galatasaray'ın Gabonlu oyuncusu Mario Lemina, katıldığı bir podcast yayınında en çok etkilendiği ismi açıkladı.

İtalyan ekibinde oynadığı dönemde, 2015 yılında Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'ya karşı kaybeden Lemina, Neymar'a övgüler yağdırarak, "Beni en çok etkileyen futbolcu Neymar. Bize karşı attığı golü izleyin, bütün defansı çalımlamıştı" ifadelerini kullandı.

Messi'ye de bir parantez açan Gabonlu orta saha oyuncusu, "Messi'ye karşı da oynadım ama beni Neymar kadar etkilemedi" dedi.