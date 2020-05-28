Lemina'dan flaş sözler! "Messi beni onun kadar etkilemedi"
Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, dünya futbolunun iki önde gelen ismini kıyasladı. Lionel Messi ve Neymar'a karşı forma giydiğini söyleyen başarılı orta saha, kendisini en çok etkileyen oyuncunun Brezilyalı süperstar olduğunu dile getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Juventus forması giydiği dönemde Barcelona'ya karşı oynayan Galatasaray'ın Gabonlu oyuncusu Mario Lemina, katıldığı bir podcast yayınında en çok etkilendiği ismi açıkladı.
İtalyan ekibinde oynadığı dönemde, 2015 yılında Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'ya karşı kaybeden Lemina, Neymar'a övgüler yağdırarak, "Beni en çok etkileyen futbolcu Neymar. Bize karşı attığı golü izleyin, bütün defansı çalımlamıştı" ifadelerini kullandı.
Messi'ye de bir parantez açan Gabonlu orta saha oyuncusu, "Messi'ye karşı da oynadım ama beni Neymar kadar etkilemedi" dedi.
- 28.05.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lemina'dan flaş sözler! "Messi beni onun kadar etkilemedi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.