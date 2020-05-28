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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Lemina'dan flaş sözler! "Messi beni onun kadar etkilemedi"

Lemina'dan flaş sözler! "Messi beni onun kadar etkilemedi"

'ın Gabonlu futbolcusu , dünya futbolunun iki önde gelen ismini kıyasladı. ve 'a karşı forma giydiğini söyleyen başarılı orta saha, kendisini en çok etkileyen oyuncunun Brezilyalı süperstar olduğunu dile getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Juventus forması giydiği dönemde 'ya karşı oynayan 'ın Gabonlu oyuncusu , katıldığı bir podcast yayınında en çok etkilendiği ismi açıkladı.

İtalyan ekibinde oynadığı dönemde, 2015 yılında Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'ya karşı kaybeden Lemina, 'a övgüler yağdırarak, "Beni en çok etkileyen futbolcu Neymar. Bize karşı attığı golü izleyin, bütün defansı çalımlamıştı" ifadelerini kullandı.

Messi'ye de bir parantez açan Gabonlu orta saha oyuncusu, "Messi'ye karşı da oynadım ama beni Neymar kadar etkilemedi" dedi.

  1. 28.05.2020
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