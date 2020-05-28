Galatasaray'da Mert Hakan Yandaş transferini Alex Telles bitiriyor!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş ile ön protokol imzalamıştı. Fenerbahçe'nin de devreye girdiği Mert Hakan'ın transferini tamamlamak için Haziran ayına kadar 4 milyon TL imza parası yatırması gereken sarı-kırmızılı ekipte çözüm Alex Telles ile geldi. İşte detaylar...