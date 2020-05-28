Galatasaray'da Mert Hakan Yandaş transferini Alex Telles bitiriyor! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Galatasaray'da Mert Hakan Yandaş transferini Alex Telles bitiriyor!

Galatasaray'da Mert Hakan Yandaş transferini Alex Telles bitiriyor!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş ile ön protokol imzalamıştı. Fenerbahçe'nin de devreye girdiği Mert Hakan'ın transferini tamamlamak için Haziran ayına kadar 4 milyon TL imza parası yatırması gereken sarı-kırmızılı ekipte çözüm Alex Telles ile geldi. İşte detaylar...

28 Mayıs 2020 Perşembe 06:43 Güncelleme: 28.05.2020 06:43
Galatasaray'da Mert Hakan Yandaş transferini Alex Telles bitiriyor!

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, 4 yıl önce 6.5 milyon euro karşılığında Porto'ya sattığı Alex Telles'ten yine para kazandı.

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Galatasaray'da Mert Hakan Yandaş transferini Alex Telles bitiriyor!

Önce ertelenen sonra da tescil edilen Fransa Ligi'ni zirvede tamamlayan Paris-Saint Germain, Brezilyalı sol beki kadrosuna katmak üzere.

Galatasaray'da Mert Hakan Yandaş transferini Alex Telles bitiriyor!

A Bola'nın haberine göre taraflar 25 milyon Euro bonservis bedelinde büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Galatasaray'da Mert Hakan Yandaş transferini Alex Telles bitiriyor!

Porto ile yapılan mukaveleye Telles'in satış kârından yüzde 10 pay maddesi koyduran Cimbom, bu transferden 1 milyon 850 bin euro kazanacak.

Galatasaray'da Mert Hakan Yandaş transferini Alex Telles bitiriyor!

14 MİLYON TL BULUNDU

Sabah'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar, bu rakamı yine transferde kullanacak. Sivas'ta forma giyen ve anlaşmaya varılan Mert Hakan Yandaş için Telles sayesinde kaynak oluştu

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