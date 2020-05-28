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Galatasaray'da Mert Hakan Yandaş transferini Alex Telles bitiriyor!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş ile ön protokol imzalamıştı. Fenerbahçe'nin de devreye girdiği Mert Hakan'ın transferini tamamlamak için Haziran ayına kadar 4 milyon TL imza parası yatırması gereken sarı-kırmızılı ekipte çözüm Alex Telles ile geldi. İşte detaylar...
28 Mayıs 2020 Perşembe 06:43
Güncelleme: 28.05.2020 06:43
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Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, 4 yıl önce 6.5 milyon euro karşılığında Porto'ya sattığı Alex Telles'ten yine para kazandı.
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Önce ertelenen sonra da tescil edilen Fransa Ligi'ni zirvede tamamlayan Paris-Saint Germain, Brezilyalı sol beki kadrosuna katmak üzere.
A Bola'nın haberine göre taraflar 25 milyon Euro bonservis bedelinde büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Porto ile yapılan mukaveleye Telles'in satış kârından yüzde 10 pay maddesi koyduran Cimbom, bu transferden 1 milyon 850 bin euro kazanacak.
14 MİLYON TL BULUNDU
Sabah'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar, bu rakamı yine transferde kullanacak. Sivas'ta forma giyen ve anlaşmaya varılan Mert Hakan Yandaş için Telles sayesinde kaynak oluştu