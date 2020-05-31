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31 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Cimbom'un eski yıldızından şok sözler! "Tek pişmanlığım Galatasaray"

: Tek pişmanlığım

Zvjezdan Misimovic: Tek pişmanlığım Galatasaray

'ın 2010 yılında büyük umutlarla ettiği ancak beklenen performansı sergileyemeyince yollarını ayırdığı , kariyeriyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. 2017 yılında veda eden eski yıldız, "Tek pişmanlığım Galatasaray'a gitmekti" dedi.

formasını 2010-11 sezonunda terleten eski futbolcu , o dönem sarı-kırmızılı takıma imza attığı için pişman olduğunu söyledi.

Cimbom'da sadece 1 sezon kalabilen ve 2011'de Rus ekibi 'ya olan '10 numara', kariyerinin en parlak döneminde Galatasaray yerine Alman ekibi 'ye gitmesi gerektiğini ifade etti. İşte Misimovic'in açıklamalarından satır başları:

"SCHALKE'Yİ REDDEDİP GALATASARAY'A GİTTİM"
2010 yazında, Schalke'ye gitmişti ve ben de Schalke'nin tesislerindeydim. İmza için kalem bile hazırdı ancak reddettim. Onun yerine Galatasaray'a gittim. 'deki zamanımı unutmak istiyorum diyemem ancak orada ya zirvede ya diptesin. Ya kahramansın ya da eziksin.

"TEK PİŞMANLIĞIM GALATASARAY'A GİTMEK"
Eğer savaşmasaydım ve yeterince ısırmasaydım, geldiğim noktaya gelemezdim. Kariyerimden kesinlikle memnunum, geçmişe takılan biri değilim. Tek pişmanlığım, Wolfsburg'dan Schalke'ye değil de, Galatasaray'a gitmek.

  1. 31.05.2020
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