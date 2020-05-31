Zvjezdan Misimovic: Tek pişmanlığım Galatasaray

Galatasaray formasını 2010-11 sezonunda terleten eski futbolcu Zvjezdan Misimovic, o dönem sarı-kırmızılı takıma imza attığı için pişman olduğunu söyledi.

Cimbom'da sadece 1 sezon kalabilen ve 2011'de Rus ekibi Dinamo Moskova'ya transfer olan Bosna Hersekli '10 numara', kariyerinin en parlak döneminde Galatasaray yerine Alman ekibi Schalke'ye gitmesi gerektiğini ifade etti. İşte Misimovic'in açıklamalarından satır başları:

"SCHALKE'Yİ REDDEDİP GALATASARAY'A GİTTİM"

2010 yazında, Felix Magath Schalke'ye gitmişti ve ben de Schalke'nin tesislerindeydim. İmza için kalem bile hazırdı ancak reddettim. Onun yerine Galatasaray'a gittim. Türkiye'deki zamanımı unutmak istiyorum diyemem ancak orada ya zirvede ya diptesin. Ya kahramansın ya da eziksin.

"TEK PİŞMANLIĞIM GALATASARAY'A GİTMEK"

Eğer savaşmasaydım ve yeterince ısırmasaydım, geldiğim noktaya gelemezdim. Kariyerimden kesinlikle memnunum, geçmişe takılan biri değilim. Tek pişmanlığım, Wolfsburg'dan Schalke'ye değil de, Galatasaray'a gitmek.