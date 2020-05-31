Zvjezdan Misimovic: Tek pişmanlığım Galatasaray
Galatasaray'ın 2010 yılında büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklenen performansı sergileyemeyince yollarını ayırdığı Zvjezdan Misimovic, kariyeriyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Futbola 2017 yılında veda eden Bosna Hersekli eski yıldız, "Tek pişmanlığım Galatasaray'a gitmekti" dedi.
Galatasaray formasını 2010-11 sezonunda terleten eski futbolcu Zvjezdan Misimovic, o dönem sarı-kırmızılı takıma imza attığı için pişman olduğunu söyledi.
Cimbom'da sadece 1 sezon kalabilen ve 2011'de Rus ekibi Dinamo Moskova'ya transfer olan Bosna Hersekli '10 numara', kariyerinin en parlak döneminde Galatasaray yerine Alman ekibi Schalke'ye gitmesi gerektiğini ifade etti. İşte Misimovic'in açıklamalarından satır başları:
"SCHALKE'Yİ REDDEDİP GALATASARAY'A GİTTİM"
2010 yazında, Felix Magath Schalke'ye gitmişti ve ben de Schalke'nin tesislerindeydim. İmza için kalem bile hazırdı ancak reddettim. Onun yerine Galatasaray'a gittim. Türkiye'deki zamanımı unutmak istiyorum diyemem ancak orada ya zirvede ya diptesin. Ya kahramansın ya da eziksin.
"TEK PİŞMANLIĞIM GALATASARAY'A GİTMEK"
Eğer savaşmasaydım ve yeterince ısırmasaydım, geldiğim noktaya gelemezdim. Kariyerimden kesinlikle memnunum, geçmişe takılan biri değilim. Tek pişmanlığım, Wolfsburg'dan Schalke'ye değil de, Galatasaray'a gitmek.
- 31.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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