Galatasaray corona virüsü test sonuçlarını açıkladı!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray Futbol Kulübü teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlarına bu sabah (20 Mayıs) yapılan corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarının tümünün negatif sonuçlandığını duyurdu.
Bütün takıma corona virüsü testi yapan Galatasaray'dan sevindiren haber geldi. Sarı-kırmızılı takımda yapılan Covid-19 test sonuçlarının tamamı negatif çıktı.
İŞTE GALATASARAY'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA:
Galatasaray Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (20 Mayıs) yapılan COVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır.
Takımımızın antrenmanları planlandığı gibi yarın itibarıyla başlayacaktır.
- 20.05.2020
- Güncelleme: 20.05.2020 23:39
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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