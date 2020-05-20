Galatasaray corona virüsü test sonuçlarını açıkladı!

Bütün takıma corona virüsü testi yapan Galatasaray'dan sevindiren haber geldi. Sarı-kırmızılı takımda yapılan Covid-19 test sonuçlarının tamamı negatif çıktı.

İŞTE GALATASARAY'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA:

Galatasaray Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (20 Mayıs) yapılan COVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır.

Takımımızın antrenmanları planlandığı gibi yarın itibarıyla başlayacaktır.