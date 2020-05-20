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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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test sonuçlarını açıkladı!

Galatasaray corona virüsü test sonuçlarını açıkladı!

ekiplerinden Futbol Kulübü teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlarına bu sabah (20 Mayıs) yapılan (Covid-19) test sonuçlarının tümünün negatif sonuçlandığını duyurdu.

Bütün takıma testi yapan 'dan sevindiren haber geldi. Sarı-kırmızılı takımda yapılan Covid-19 test sonuçlarının tamamı negatif çıktı.

İŞTE GALATASARAY'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA:
Galatasaray Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (20 Mayıs) yapılan COVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır.

Takımımızın antrenmanları planlandığı gibi yarın itibarıyla başlayacaktır.

  1. 20.05.2020
  2. Güncelleme: 20.05.2020 23:39
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