Galatasaray'da Falcao'nun yerine flaş isim! Bedava...
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yaz transfer sezonu için çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılı kurmaylar takımdaki eksik bölgeleri belirlerken, yıldız golcü Radamel Falcao'nun yerine flaş bir ismi gündemine aldı.
Transferde çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray'da gündem yine Enner Valencia.
Ekvador basınında yer alan ve Ajansspor'un derlediği habere göre; Sarı-kırmızılı takım, Meksika Ligi ekiplerinden Tigres UANLi ile sözleşmesini sezon sonu tamamlayacak olan Enner Valencia'yı transfer etmek istediği iddia edildi.
Haberde, Ekvadorlu oyuncunun Radamel Falcao'nun ayrılması durumunda yerine transfer edileceği belirtildi. 30 yaşındaki tecrübeli forvetin de Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.
Bu sezon 29 maçta sahaya çıkan Enner Valencia, 2 gol ve 5 asist kaydetti.
- 16.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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