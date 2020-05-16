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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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'da Falcao'nun yerine flaş isim! Bedava...

Galatasaray'da Falcao'nun yerine flaş isim! Bedava...

Süper Lig ekiplerinden 'da yaz sezonu için çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılı kurmaylar takımdaki eksik bölgeleri belirlerken, yıldız golcü 'nun yerine flaş bir ismi gündemine aldı.

Transferde çalışmalarına ara vermeden devam eden 'da gündem yine Enner .

Ekvador basınında yer alan ve Ajansspor'un derlediği habere göre; Sarı-kırmızılı takım, Meksika Ligi ekiplerinden Tigres UANLi ile sözleşmesini sezon sonu tamamlayacak olan Enner Valencia'yı etmek istediği iddia edildi.

Haberde, Ekvadorlu oyuncunun 'nun ayrılması durumunda yerine transfer edileceği belirtildi. 30 yaşındaki tecrübeli forvetin de Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

Bu sezon 29 maçta sahaya çıkan Enner Valencia, 2 gol ve 5 asist kaydetti.

  1. 16.05.2020
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