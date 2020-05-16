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Haaland'ın golü sonrası Falcao'dan flaş paylaşım!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmişti. Corona virüsü etkisinin azalma gösterdiği Almanya'da Bundesliga yeniden başladı. 26'ıncı haftası oynanan Bundesliga'da Dortmund ile Schalke karşı karşıya geldi. Maçın ilk golünü atan Haaland'ın arkadaşlarıyla sosyal mesafeli sevinci ise sosyal medyada olay oldu. Galatasaray'ın yıldızı Falcao da bu gol sevincinin ardından flaş bir paylaşıma imza attı. İşte o sözler...

16 Mayıs 2020 Cumartesi 18:04 Güncelleme: 16.05.2020 18:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





