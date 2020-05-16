Haaland'ın golü sonrası Falcao'dan flaş paylaşım!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmişti. Corona virüsü etkisinin azalma gösterdiği Almanya'da Bundesliga yeniden başladı. 26'ıncı haftası oynanan Bundesliga'da Dortmund ile Schalke karşı karşıya geldi. Maçın ilk golünü atan Haaland'ın arkadaşlarıyla sosyal mesafeli sevinci ise sosyal medyada olay oldu. Galatasaray'ın yıldızı Falcao da bu gol sevincinin ardından flaş bir paylaşıma imza attı. İşte o sözler...
16 Mayıs 2020 Cumartesi 18:04
Güncelleme: 16.05.2020 18:04
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Almanya'da corona virüsü nedeniyle ara verilen futbol maçları aylar sonra yeniden başladı. Bundesliga'nın 26. haftası Ruhr Derbisi'ne (Nehir derbisi) sahne oldu.
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Borussia Dortmund ile Schalke 04 arasında oynanan karşılaşmada, genç futbolcu Haaland'ın attığı gol sonrası ev sahibi ekibin futbolcuları sosyal mesafe kuralına uyarak sevinç yaşadı.
Kameralara yansıyan o görüntüler, futbolseverleri tebessüm ettirdi.
GOL SEVİNCİ SONRASI FALCAO'DAN PAYLAŞIM
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Bundesliga'nın geri dönmesi sonrasında maçlar oynanırken dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Tecrübeli oyuncu, futbolcuların gol sevincini birlikte yaşamamasının, birbirlerine sarılmamasının nedenini merak ettiğini belirtti.