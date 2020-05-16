Haaland'ın golü sonrası Falcao'dan flaş paylaşım! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Haaland'ın golü sonrası Falcao'dan flaş paylaşım!

Haaland'ın golü sonrası Falcao'dan flaş paylaşım!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmişti. Corona virüsü etkisinin azalma gösterdiği Almanya'da Bundesliga yeniden başladı. 26'ıncı haftası oynanan Bundesliga'da Dortmund ile Schalke karşı karşıya geldi. Maçın ilk golünü atan Haaland'ın arkadaşlarıyla sosyal mesafeli sevinci ise sosyal medyada olay oldu. Galatasaray'ın yıldızı Falcao da bu gol sevincinin ardından flaş bir paylaşıma imza attı. İşte o sözler...
16 Mayıs 2020 Cumartesi 18:04 Güncelleme: 16.05.2020 18:04
Haaland'ın golü sonrası Falcao'dan flaş paylaşım!

Almanya'da corona virüsü nedeniyle ara verilen futbol maçları aylar sonra yeniden başladı. Bundesliga'nın 26. haftası Ruhr Derbisi'ne (Nehir derbisi) sahne oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Haaland'ın golü sonrası Falcao'dan flaş paylaşım!

Borussia Dortmund ile Schalke 04 arasında oynanan karşılaşmada, genç futbolcu Haaland'ın attığı gol sonrası ev sahibi ekibin futbolcuları sosyal mesafe kuralına uyarak sevinç yaşadı.

Haaland'ın golü sonrası Falcao'dan flaş paylaşım!

Kameralara yansıyan o görüntüler, futbolseverleri tebessüm ettirdi.

Haaland'ın golü sonrası Falcao'dan flaş paylaşım!

GOL SEVİNCİ SONRASI FALCAO'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Bundesliga'nın geri dönmesi sonrasında maçlar oynanırken dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Haaland'ın golü sonrası Falcao'dan flaş paylaşım!

Tecrübeli oyuncu, futbolcuların gol sevincini birlikte yaşamamasının, birbirlerine sarılmamasının nedenini merak ettiğini belirtti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA