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Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! İşte Seri'nin yerine gelecek isim
Corona virüsü tedbirleri kapsamında liglere verilen arada transfer girişimlerini hızlandıran ekiplerden Galatasaray, bu sezonun yanı sıra önümüzdeki sezonda kupanın sahibi olmak istiyor. Transfer çalışmalarını bu yönde gerçekleştiren Aslan'da takıma yapılacak takviyelerin yanında bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor. O isimlerden olan Jean Michael Seri'nin boşluğunu doldurmak isteyen Galatasaray'da adaylar belli oldu. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:54
Güncelleme: 16.05.2020 12:07
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Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arayı değerlendirmek isteyen ekipler transfer çalışmalarına hız vermiş durumda...
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BU kulüplerin başında ise Galatasaray geliyor. Ligin ilk 26 haftalık bölümünde topladığı 50 puanla 3. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun en büyük adaylarından.
Bu sezonu şampiyon olarak tamamlamasının yanı sıra, gelecek sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götürmeyi planlayan Aslan, birçok isimle temas halinde.
Yapılacak transferlerin yanı sıra, bazı isimlerle de yollarını ayırarak ekonomik anlamda elini rahatlatmak isteyen sarı-kırmızılılar'da bazı isimler de belli oldu.
Sarı-kırmızılılar'ın İngiliz ekkibi Fulham'dan kadrosuna kattığı Fildişili oyuncu Jean Michael Seri...