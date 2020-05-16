Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! İşte Seri'nin yerine gelecek isim

Corona virüsü tedbirleri kapsamında liglere verilen arada transfer girişimlerini hızlandıran ekiplerden Galatasaray, bu sezonun yanı sıra önümüzdeki sezonda kupanın sahibi olmak istiyor. Transfer çalışmalarını bu yönde gerçekleştiren Aslan'da takıma yapılacak takviyelerin yanında bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor. O isimlerden olan Jean Michael Seri'nin boşluğunu doldurmak isteyen Galatasaray'da adaylar belli oldu. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...