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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Son dakika: 'da görevinden ayrıldı

Son dakika: Galatasaray'da Hande Sümertaş görevinden ayrıldı

Son dakika: 'da A Takım Medya Koordinatörlüğünü yöneten ve uzun yıllardır 'in medya ilişkilerini yöneten görevinden ayrıldı.

'da A Takım Medya Koordinatörlüğü yapan ve uzun yıllardır 'in medya ilişkilerini yöneten görevinden ayrıldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüzde, Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten Sayın Hande Sümertaş görevinden ayrılmıştır.

Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve gelecek kariyerinde başarılar dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü

  1. 22.04.2020
  2. Güncelleme: 22.04.2020 20:18
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