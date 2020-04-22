Muslera, giydiği tuluma ismini yazan sağlık çalışanına teşekkür etti
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sosyal medya hesabından giydiği tuluma ismini yazan bir sağlık çalışanına teşekkür etti. Muslera sağlık çalışanının gönderisini Instagram hesabından paylaştı.
Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada en çok takdir edilen sağlık çalışanları son günlerde giydikleri tulumların arkalarına sevdikleri futbolcuların isimlerini yazmaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde Erzurum'daki bir sağlık çalışanı Falcao'nun ismini yazmış Falcao ise bu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkür etmişti.
MUSLERA'DAN DA TEŞEKKÜR GELDİ
Sosyal medya hesabından giydiği tulumun arkasına Muslera'nın ismini yazan bir sağlık çalışanına Muslera'dan da teşekkür geldi. Muslera sağlık çalışanının fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
- 22.04.2020
- Güncelleme: 22.04.2020 18:20
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