Muslera, giydiği tuluma ismini yazan sağlık çalışanına teşekkür etti

Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada en çok takdir edilen sağlık çalışanları son günlerde giydikleri tulumların arkalarına sevdikleri futbolcuların isimlerini yazmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Erzurum'daki bir sağlık çalışanı Falcao'nun ismini yazmış Falcao ise bu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkür etmişti.

MUSLERA'DAN DA TEŞEKKÜR GELDİ

Sosyal medya hesabından giydiği tulumun arkasına Muslera'nın ismini yazan bir sağlık çalışanına Muslera'dan da teşekkür geldi. Muslera sağlık çalışanının fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.