Muslera, giydiği tuluma ismini yazan sağlık çalışanına teşekkür etti - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Giydiği tuluma Muslera yazmıştı! Uruguaylıdan cevap geldi

Muslera, giydiği tuluma ismini yazan sağlık çalışanına teşekkür etti

Muslera, giydiği tuluma ismini yazan sağlık çalışanına teşekkür etti

'ın Uruguaylı kalecisi , hesabından giydiği tuluma ismini yazan bir sağlık çalışanına teşekkür etti. Muslera sağlık çalışanının gönderisini hesabından paylaştı.

Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada en çok takdir edilen sağlık çalışanları son günlerde giydikleri tulumların arkalarına sevdikleri futbolcuların isimlerini yazmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde 'daki bir sağlık çalışanı Falcao'nun ismini yazmış Falcao ise bu görüntüyü hesabından paylaşarak teşekkür etmişti.

MUSLERA'DAN DA TEŞEKKÜR GELDİ

Sosyal medya hesabından giydiği tulumun arkasına Muslera'nın ismini yazan bir sağlık çalışanına Muslera'dan da teşekkür geldi. Muslera sağlık çalışanının fotoğrafını hesabından paylaştı.

  1. 22.04.2020
  2. Güncelleme: 22.04.2020 18:20
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