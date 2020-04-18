Okay Yokuşlu kararını verdi! Galatasaray...
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan milli futbolcu Okay Yokuşlu, geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İspanya La Liga ekibi Celta Vigo'da forma giyen Okay, şu anda İspanya'da mutlu olduğunu ancak bir gün Süper Lig'e geri döneceğini söyledi. İşte detaylar...
İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu'dan Galatasaray'a kötü haber... İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu, NTV Spor'a yaptığı açıklamada şu an için Süper Lig'e dönmeyi düşünmediğini söyledi.
"ASLA OLMAZ DİYEMİYORUM"
Okay, Galatasaray iddialarıyla ilgili, "Türkiye'ye dönme konusunda asla olmaz diyemiyorum. Şu an için gündemimde yok ancak bir gün ülkeme geri dönebilirim" açıklamasını yaptı.
"DAHA BÜYÜK KULÜPLERDE OYNAMAK İSTERİM"
Yıldız futbolcu, hedefini daha büyük takımlarda oynamak olduğunu belirtip, Celta Vigo benim için önemli bir kulüp ve burada çok mutluyum. Ancak her futbolcu gibi ben de zamanı geldiğinde daha büyük kulüplerde oynamak isterim" ifadesini kullandı.
- 18.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Okay Yokuşlu kararını verdi! Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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