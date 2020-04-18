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18 Nisan 2020, Cumartesi
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kararını verdi! ...

Okay Yokuşlu kararını verdi! Galatasaray...

'ın listesinde yer alan milli futbolcu , geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ekibi 'da forma giyen Okay, şu anda İspanya'da mutlu olduğunu ancak bir gün 'e geri döneceğini söyledi. İşte detaylar...

ekiplerinden 'da forma giyen 'dan 'a kötü haber... İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu, NTV Spor'a yaptığı açıklamada şu an için 'e dönmeyi düşünmediğini söyledi.

"ASLA OLMAZ DİYEMİYORUM"
Okay, Galatasaray iddialarıyla ilgili, "'ye dönme konusunda asla olmaz diyemiyorum. Şu an için gündemimde yok ancak bir gün ülkeme geri dönebilirim" açıklamasını yaptı.

"DAHA BÜYÜK KULÜPLERDE OYNAMAK İSTERİM"
Yıldız futbolcu, hedefini daha büyük takımlarda oynamak olduğunu belirtip, Celta Vigo benim için önemli bir kulüp ve burada çok mutluyum. Ancak her futbolcu gibi ben de zamanı geldiğinde daha büyük kulüplerde oynamak isterim" ifadesini kullandı.

  1. 18.04.2020
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