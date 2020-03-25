Galatasaray’da Corona virüsü salgınına yakalanan Mahmut Recevik kimdir, kaç yaşında?
Galatasaray’ın başı corona virüsü ile dertte! Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim’den sonra Mahmut Recevik de corona virüse yakalandı. Galatasaray’da corona virüse yakalanan üçüncü kişi Mahmut Recevik oldu. Peki, Mahmut Recevik kimdir? Kaç yaşında?
Mahmut Recevik sosyal medyadan kötü haberi duyurdu. Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi olan Mahmut Recevik, sosyal medya hesabından corona virüse yakalandığını, evinde kendisini karantinaya aldığını açıkladı.
MAHMUT RECEVİK KİMDİR?
1958 yılında dünyaya gelen Mahmut Recevik, Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1984 yılında İstanbul Üniversitesini, 1988 yılında Londra Üniversitesi'nde Turizm ve otelcilik bölümünü okudu. Mahmut Recevik yaklaşık 10 yıl Çırağan Palace Kompinsli Otelinde çeşitli görevlerde yer aldı. Recevik, İngilizce ve Fransızca biliyor. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
- 25.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray’da Corona virüsü salgınına yakalanan Mahmut Recevik kimdir, kaç yaşında? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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