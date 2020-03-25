Galatasaray’da Corona virüsü salgınına yakalanan Mahmut Recevik kimdir, kaç yaşında?

Mahmut Recevik sosyal medyadan kötü haberi duyurdu. Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi olan Mahmut Recevik, sosyal medya hesabından corona virüse yakalandığını, evinde kendisini karantinaya aldığını açıkladı.

MAHMUT RECEVİK KİMDİR?

1958 yılında dünyaya gelen Mahmut Recevik, Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1984 yılında İstanbul Üniversitesini, 1988 yılında Londra Üniversitesi'nde Turizm ve otelcilik bölümünü okudu. Mahmut Recevik yaklaşık 10 yıl Çırağan Palace Kompinsli Otelinde çeşitli görevlerde yer aldı. Recevik, İngilizce ve Fransızca biliyor. Evli ve 2 çocuk babasıdır.