Bruma'dan Fatih Terim'e duygusal mesaj
Bir dönem Galatasaray forması giyen ve taraftarların sevdiği isimlerden olan Portekizli futbolcu Bruma, corona virüsü testi pozitif çıkan teknik direktör Fatih Terim için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'da forma giydiği dönemde taraftarların sevgilisi olan Portekizli yıldız futbolcu Bruma, eski hocası Fatih Terim'i unutmadı.
Geçtiğimiz günlerde corona virüsü testinin pozitif olduğunu ve hastanede tedavi gördüğünü açıklayan Fatih Terim'le çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan yıldız isim, "Hocam,imparator, Türkiye'deki babam...Kalbim ve dualarım sizinle, sizi çok seviyorum" notunu düştü.
Bruma'nın bu duygusal paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
- 25.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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