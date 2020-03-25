Bruma'dan Fatih Terim'e duygusal mesaj

Galatasaray'da forma giydiği dönemde taraftarların sevgilisi olan Portekizli yıldız futbolcu Bruma, eski hocası Fatih Terim'i unutmadı.

Geçtiğimiz günlerde corona virüsü testinin pozitif olduğunu ve hastanede tedavi gördüğünü açıklayan Fatih Terim'le çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan yıldız isim, "Hocam,imparator, Türkiye'deki babam...Kalbim ve dualarım sizinle, sizi çok seviyorum" notunu düştü.

Bruma'nın bu duygusal paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.



