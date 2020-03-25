Bruma'dan Fatih Terim'e duygusal mesaj! Son dakika corona virüsü haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Eski öğrencisi Terim'i unutmadı! "Türkiye'deki babam..."

'dan 'e duygusal mesaj

Bruma'dan Fatih Terim'e duygusal mesaj

Bir dönem forması giyen ve taraftarların sevdiği isimlerden olan Portekizli futbolcu , corona virüsü testi pozitif çıkan teknik direktör için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

'da forma giydiği dönemde taraftarların sevgilisi olan Portekizli yıldız futbolcu , eski hocası 'i unutmadı.

Geçtiğimiz günlerde corona virüsü testinin pozitif olduğunu ve hastanede tedavi gördüğünü açıklayan Fatih Terim'le çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan yıldız isim, "Hocam,imparator, 'deki babam...Kalbim ve dualarım sizinle, sizi çok seviyorum" notunu düştü.

Bruma'nın bu duygusal paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.


  1. 25.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bruma'dan Fatih Terim'e duygusal mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN