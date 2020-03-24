Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı

Arda Turan, A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'dan eski hocası Fatih Terim paylaşımı yaptı. 2008 yılında Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti karşısındaki muhteşem dönüş maçından bir görüntüyü paylaşan Arda Turan, ''Hocam sen nerelerden döndün, döndürdün'' dedi.



