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24 Mart 2020, Salı
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'dan paylaşımı

Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı

Bir dönem forması giyen 'dan corona virüsü testi pozitif çıkan 'e destek paylaşımı geldi.

, A Milli Futbol Takımı ve 'dan eski hocası paylaşımı yaptı. 2008 yılında 'nin Çek Cumhuriyeti karşısındaki muhteşem dönüş maçından bir görüntüyü paylaşan Arda Turan, ''Hocam sen nerelerden döndün, döndürdün'' dedi.


  1. 24.03.2020
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