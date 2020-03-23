Fenerbahçe'den corona virüsü testi pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak'a mesaj

Galatasaray, 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Albayrak ve eşinin korona virüs testinin pozitif çıktığı ve tedavilerinin olumlu yönde seyrettiği bildirildi. Bu duyurunun üzerine Fenerbahçe'den bir geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz. Birlikte Başaracağız.