Fenerbahçe'den corona virüsü testi pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak'a mesaj! Son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Mart 2020, Pazartesi
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'den corona virüsü testi pozitif çıkan 'a mesaj

Fenerbahçe'den corona virüsü testi pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak'a mesaj

, 'ın ikinci başkanı ve eşinde corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından bir geçmiş olsun mesajı paylaştı. Son dakika corona virüsü haberleri...

, 2. Başkanı 'ın sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Albayrak ve eşinin korona virüs testinin pozitif çıktığı ve tedavilerinin olumlu yönde seyrettiği bildirildi. Bu duyurunun üzerine 'den bir geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz. Birlikte Başaracağız.

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  1. 23.03.2020
  2. Güncelleme: 23.03.2020 13:56
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